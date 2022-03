Figura: Galeno



O jogo desesperava por um agitador. Francisco Conceição e Fábio Vieira já tinham entrado, mas nenhum têm as características do extremo brasileiro. O ex-Sp. Braga é fortíssimo com espaço e mostrou-o no lance que resolveu o jogo: fugiu à defesa adversário e na cara de Trigueira não perdoou, anotando o segundo golo com a camisola azul e branca. Ainda ofereceu um golo a Taremi, mas o iraniano permitiu a defesa a Trigueira.



Momento: a expulsão de Manu Hernando, minuto 67



Houve um jogo antes e depois da expulsão de Manu Hernando. O espanhol já tinha visto o cartão amarelo na primeira parte por derrubar Evanilson e recebeu ordem de expulsão depois de uma falta sobre Wendell. Com mais um elemento, o FC Porto teve via aberta para a vitória.

Outros destaques:



Taremi: longe de fazer uma exibição de alto nível, o iraniano foi importante para desbloquear um jogo que se começou a desenhar difícil para o FC Porto. O avançado persa foi travado na área por Sagnan e converteu ele próprio o penálti que fez o Dragão respirar de alívio. Além do 18.º golo na época, Taremi jogou como habitual: associou-se bem com os colegas e abriu espaço para quem à sua volta surgiu. Está no lance do 3-0 e saiu sob aplausos. Decisivo, pois.



Francisco Conceição: a par de Galeno e Fábio Vieira, foi extremamente importante na meia-hora arrasadora do FC Porto. Depois de ter disparo ao ferro, o internacional sub-21 português juntou-se à festa com um pontapé fortíssimo na área. Marcou pela terceira vez esta época.



Pedro Trigueira: sofreu quatro golos, mas evitou pelo menos mais dois. O guarda-redes do Tondela adiou o golo do FC Porto a abrir com uma defesa apertada perante Wendell e não esteve assim tão longe de travar o penálti de Taremi. Negou o bis ao iraniano, mas nada pôde fazer perante Fábio Vieira e Francisco Conceição. Exibição inglória.