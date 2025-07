A milionária transferência do internacional colombiano Luis Diaz do Liverpool para o Bayern Munique, avaliada em 75 milhões de euros, incluindo os bónus por objetivos, vai render aos cofres do FC Porto uma verba próxima dos 375 mil euros através do mecanismo de solidariedade da UEFA.

O FC Porto vendeu o avançado colombiano ao Liverpool, em janeiro de 2022, por 53 milhões de euros, mas vê agora essa verba aumentar, através do mecanismo de solidariedade, graças à primeira das duas temporadas que o colombiano, então com 23 anos, fez no Dragão.

Arredondando o valor total da transferência para os 75 milhões de euros, cinco por cento deste valor, ou seja, 3,7 milhões de euros, serão para os clubes formadoras (dos 12 aos 23 anos).

A grande fatia deste valor, 2,6 milhões de euros, irá para o Barranquilla, onde Luis Díaz jogou entre os 12 e os 20 anos. O Junior, que contou com jogador por duas temporadas, dos 20 aos 21, também vai receber qualquer coisa como 750 mil euros.

Para o FC Porto, sobram, assim, 375 mil euros [350 mil caso as contas sejam feitas a 70 milhões], relativos à temporada de 2019/20, em que Luis Suárez tinha ainda 23 anos.