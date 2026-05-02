O FC Porto já treinou na manhã deste sábado e já está em São Félix da Marinha, no Hotel Solverde, onde almoça e passa as últimas horas antes de rumar ao Estádio do Dragão, por volta das 18 horas.

A equipa treinada por Francesco Farioli pode sagrar-se campeã este sábado, dia em que recebe o Alverca, a partir das 20h30, em jogo da 32.ª e antepenúltima jornada da Liga portuguesa.

Os azuis e brancos, que somam 82 pontos, para 75 do Benfica, podem até já entrar em campo campeões, caso o Benfica perca em Famalicão, no jogo que começa às 18 horas. Também é campeão, desde logo, se vencer o seu jogo, mas também se empatar e o Benfica não ganhar em Famalicão. CONFIRA AQUI TODAS AS CONTAS DA JORNADA.

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