FC Porto treinou e já está no hotel antes do jogo que pode dar título
Dragões passam as últimas horas antes do jogo em São Félix da Marinha
Dragões passam as últimas horas antes do jogo em São Félix da Marinha
O FC Porto já treinou na manhã deste sábado e já está em São Félix da Marinha, no Hotel Solverde, onde almoça e passa as últimas horas antes de rumar ao Estádio do Dragão, por volta das 18 horas.
A equipa treinada por Francesco Farioli pode sagrar-se campeã este sábado, dia em que recebe o Alverca, a partir das 20h30, em jogo da 32.ª e antepenúltima jornada da Liga portuguesa.
Os azuis e brancos, que somam 82 pontos, para 75 do Benfica, podem até já entrar em campo campeões, caso o Benfica perca em Famalicão, no jogo que começa às 18 horas. Também é campeão, desde logo, se vencer o seu jogo, mas também se empatar e o Benfica não ganhar em Famalicão. CONFIRA AQUI TODAS AS CONTAS DA JORNADA.
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