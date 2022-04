O FC Porto realizou o último treino de preparação para a receção ao Portimonense, no Olival, com três baixas que já tinham sido confirmadas por Sérgio Conceição, na conferência de imprensa de antevisão do jogo deste sábado.

Assim, Matheus Uribe e Wilson Manafá, entregues ao departamento médico, fizeram apenas tratamento, enquanto Bruno Costa trabalhou ainda de forma condicionada.

O FC Porto recebe o Portimonense este sábado, às 20h30, no Estádio do Dragão.