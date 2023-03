O FC Porto prosseguiu, esta quinta-feira, a preparação para o duelo contra o Sp. Braga, da 25.ª jornada da Liga.



Na sessão matinal que decorreu no Olival, Sérgio Conceição não pôde contar com João Mário, Pepe e João Marcelo, trio que fez apenas tratamento. Em sentido contrário, Meixedo voltou a treinar integrado, ainda que de forma condicionada.



Os campeões nacionais voltam a treinar esta sexta-feira, às 10h30, no Olival. O Sp. Braga-FC Porto joga-se às 18h00, do próximo domingo, na Pedreira.