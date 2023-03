Depois de ter cumprido um dia de folga, o plantel do FC Porto voltou ao Olival e iniciou a preparação para o jogo contra o Estoril, da 24.ª ronda da Liga.



Na sessão desta tarde, Sérgio Conceição não pôde contar com Galeno e Evanilson, que realizaram tratamento às respetivas lesões. Por sua vez, João Marcelo sofreu uma entorse no tornozelo direito e é o mais recente nome no boletim clínico dos dragões.



Em sentido contrário, Francisco Meixedo voltou a realizar treino integrado, ainda que de forma condicionada.



Os campeões nacionais têm novo treino agendado para as 10h30, desta terça-feira. O FC Porto-Estoril abre a ronda 24 da Liga e está marcado para as 20h15, no Dragão.