O FC Porto prosseguiu a preparação para o duelo com o AVS, da 9.ª ronda da Liga, com três indisponíveis.



Na sessão matinal deste sábado, Iván Marcano e Wendell fizeram treino condicionado enquanto Zaidu está mais perto da recuperação plena, tendo trabalho de forma integrada, ainda que condicionada. Este domingo, Vítor Bruno orienta novo treino dos dragões às 10h30 e faz a antevisão ao duelo com o emblema minhoto às 17h30, no Dragão.



O AVS-FC Porto está agendado para as 20h15 da próxima segunda-feira.