O FC Porto regressou ao trabalho depois de umas curtas férias para dar início à preparação para o Mundial de Clubes e, esta quarta-feira, anunciou a realização de dois jogos de preparação antes da partida para os Estados Unidos.

O primeiro «teste» da equipa de Martín Anselmi é já no próximo sábado (17h00), na cidade marroquina de Casablanca, frente ao Wydad AC que também vai estar no Mundial de Cubes, integrado no Grupo G com o Manchester City, Juventus e Al-Ain.

No domingo da semana seguinte, dia 8 de junho, o FC Porto volta a entrar em ação, desta vez, no Olival, frente aos letões do Riga FC, num jogo que está previsto começar às 11h00.

Depois destes dois «testes», o FC Porto viaja para os Estados Unidos onde irá defrontar o Palmeiras de Abel Silva (15 de jungo, 23h00), o Inter Miami de Lionel Messi (19 de junho, 20h00) e os egípcios do Al Ahly (24 de junho, 2h00) no Grupo A do Mundial de Clubes.