O FC Porto venceu o Vitória de Guimarães na manhã deste sábado, num treino conjunto no Olival, por 2-1. Gonçalo Borges (34m) e Danny Loader (86m) marcaram pelos campeões nacionais, enquanto Jota Silva (38m) marcou o golo solitário dos minhotos.

Já sem Francisco Conceição, a caminho do Ajax, o treinador do FC Porto utilizou os seguintes jogadores: Diogo Costa, João Mário, Pepe, Marcano, Zaidu, Marko Grujic, Matheus Uribe, Gonçalo Borges, Pepê, Mehdi Taremi, Evanilson, Marchesín, Fábio Cardoso, Wendell, Eustaquio, Bruno Costa, Galeno, Otávio, Toni Martínez, Rodrigo Conceição e Danny Loader.

Os restantes jogadores fizeram trabalho específico, enquanto Wilson Manafá voltou a fazer tratamento e a trabalhar no ginásio.

Do lado do Vitória, destaque para a utilização do reforço André Silva, contratado na véspera ao Arouca. Moreno utilizou os seguintes jogadores: Bruno Varela, Matous Trmal, Celton Biai, Miguel Maga, Bruno Gaspar, André Amaro, Mikel Villanueva, Jorge Fernandes, Abdul Mumin, Hélder Sá, Ryoya Ogawa, Alfa Semedo, Ibrahima Bamba, Dani Silva, André Almeida, Tiago Silva, Nicolas Janvier, Jota Silva, Nelson da Luz, Rúben Lameiras, André Silva, Anderson Silva e Bruno Duarte.

O próximo teste da equipa de Sérgio Conceição será com o Monaco, a 21 de julho, no Estádio do Dragão.