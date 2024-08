André Villas-Boas fez questão de estar esta sexta-feira no Olival a acompanhar, passo a passo, o último treino do FC Porto antes da Supertaça frente ao Sporting.

O presidente do FC Porto, acompanhado por Jorge Costa, diretor do futebol profissional, e Andoni Zubizarreta, diretor-desportivo, esteve junto ao relvado, a assistir ao treino comandado por Vítor Bruno que contou com um total de 32 jogadores à disposição no Olival.

O treinador do FC Porto vai, ao final a tarde, a partir das 17h15, apresentar-se em conferência de imprensa, no estádio do Dragão, para abordar o jogo que vai ditar o primeiro título da temporada 2024/25.

O jogo da Supertaça Cândido Oliveira está marcado, para o Estádio de Aveiro, para as 20h15 deste sábado.