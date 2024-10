Poucas horas depois do empate com o Manchester United, o FC Porto voltou a reunir-se no Olival para dar início à preparação da receção ao Sp. Braga, o grande jogo da oitava jornada da Liga que está marcado para as 20h30 do próximo domingo.

O boletim clínico divulgado pelo clube continua a ter os mesmos três nomes que já tinha antes do embate com a equipa de Old Trafford, neste caso, Marcano e Fran Navarro, que trabalharam no ginásio, além de Zaidu que voltou a fazer treino condicionado.

O FC Porto volta a treinar este sábado, pelas 10h00, no Olival, antes de Vítor Bruno fazer a antevisão do duelo com os minhotos da Pedreira, numa conferência de imprensa que está marcada para as 17h00, para o Estádio do Dragão.