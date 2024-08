Wendell, lateral do FC Porto, está na lista de convocados de Dorival Júnior para os próximos compromissos do Brasil frente ao Equador e Paraguai, relativos à fase de qualificação para o Mundial2026, marcados para a primeira quinze do mês de setembro.

Uma convocatória que deixa de fora oito dos jogadores que estiveram na Copa América, entre os quais Pepê, também do FC Porto, e Evanilson que, entretanto, foi vendido ao Bournemouth.

O Brasil vai receber o Equador, em Curitiba, a 6 de setembro, antes de deslocar-se a Assunção, para defrontar o Paraguai no dia 10 do mesmo mês.

Dois jogos inseridos no calendário da FIFA e que não vão interferir no calendário do FC Porto na Liga, uma vez que o campeonato português também vai ser interrompido, para os compromissos das seleções, depois da quarta jornada, em que a equipa de Vítor Bruno desloca-se a Alvalade para medir forças com o campeão Sporting.

Depois do clássico de Alvalade, o FC Porto só volta a jogar a 15 de setembro, no Dragão, frente ao Farense.

A lista de convocados do Brasil:

Guarda-redes: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Ederson (Manchester City);

Defesas: Danilo (Juventus), Yan Couto (Borussia Dortmund), Guilherme Arana (Atlético-MG), Wendell (Porto), Beraldo (PSG), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG);

Médios: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham) e Rodrygo (Real Madrid);

Avançados: Endrick (Real Madrid), Estêvão (Palmeiras), Luiz Henrique (Botafogo), Pedro (Flamengo), Savinho (Manchester City) e Vinicius Junior (Real Madrid).