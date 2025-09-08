FC Porto: William Gomes e Luuk de Jong lesionados após particular no Olival

O FC Porto empatou a dois golos num particular com o Lusitânia de Lourosa, esta segunda-feira, no Olival, e Francesco Farioli poderá ter mais duas dores de cabeça para o regresso ao campeonato, com as lesões de William Gomes e Luuk de Jong.

Através de uma nota partilhada no site oficial, os azuis e brancos confirmaram que os dois atletas saíram lesionados do encontro e o estado clínico «será atualizado nas próximas horas». O avançado brasileiro apontou um dos golos do FC Porto, juntamente com Samu. Do outro lado, Miguel Teixeira e João Vasco marcaram para a formação visitante numa altura em que os dragões já jogavam maioritariamente com jogadores da equipa B e juniores.

Claúdio Ramos, João Costa, Pedro Lima, Francisco Moura, Tomás Perez, Zaidu, Pepê, Samu, Borja Sainz e Luuk de Jong foram os jogadores da equipa principal que participaram no encontro, para além dos seguintes jovens da equipa B e sub-19: António Ribeiro, Felipe Silva, Kaio Henrique, Tiago Silva, André Oliveira, João Teixeira, Kauê, Ángel Alarcón, Filipe Sousa e André Miranda.

Recorde-se que o FC Porto defronta o Nacional no próximo sábado, a partir das 18h, no Estádio do Dragão.