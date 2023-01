O FC Porto prosseguiu, esta sexta-feira, a preparação para o jogo contra o Famalicão, da 16.ª ronda da Liga.



À semelhança do dia anterior, Zaidu fez treino condicionado enquanto Evanilson e Meixedo fizeram apenas tratamento às respetivas lesões, informam os dragões no site oficial.



Os campeões nacionais voltam a treinar este sábado, às 10h30, no Olival. Hora e meia depois, Sérgio Conceição faz a antevisão à receção ao Famalicão, marcada para as 20h30 de domingo.