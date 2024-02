Zaidu retomou os treinos no Olival, na manhã desta quarta-feira, regressado da CAN, onde ajudou a Nigéria a alcançar a final da prova, disputada no domingo.

Praticamente um mês e meio depois, o lateral reforça o leque de opções de Sérgio Conceição. O defesa, de 26 anos, foi a novidade do treino deste terça-feira, tendo em vista a 22.ª jornada da Liga e a receção ao Estrela da Amadora.

Da derrota em Arouca, na segunda-feira, além do desaire, resultou também a lesão de Alan Varela, que, assim, se junta a Marcano e Gonçalo Ribeiro no boletim clínico dos dragões.

O médio argentino foi substituído ao minuto 42 da partida com os «lobos» da Freita, sendo rendido por Eustáquio. Sabe-se agora que Varela está a contas com uma mialgia nos dois gémeos e só fez trabalho de ginásio.

O FC Porto, terceiro classificado, leva 45 pontos, menos sete em relação a Benfica e Sporting. Os azuis e brancos recebem o Estrela da Amadora na noite de sábado, às 20h30.