Depois de ter sofrido uma rotura de ligamentos no joelho esquerdo, a 17 de fevereiro, Zaidu vai regressar aos relvados este domingo no jogo do FC Porto B contra o Leixões, da II Liga.



O internacional nigeriano volta assim à competição oito meses depois.

O Leixões-FC Porto B arranca às 15h30 no Estádio do Mar, em Matosinhos, a contar para a nona jornada da II Liga.