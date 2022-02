Inscrito na Liga no último dia de mercado, Fernando Andrade está oficialmente de regresso ao FC Porto após ter terminado o empréstimo ao Al-Fayha. Num vídeo divulgada nas redes sociais, o avançado garantiu que vai tentar agarrar a oportunidade que Conceição lhe deu e confessou estar ansioso por voltar a vestir a camisola dos dragões.



«Valorizo muito a essa porta aberta que ele [Conceição] me deu, a chance de voltar e de me mostrar. Vou agarrar com facas, dentes, tudo e não vejo a hora de poder voltar a vestir a camisola do FC Porto num Dragão cheio», referiu no vídeo partilhado no Instagram.



O jogador brasileiro recordou ainda o momento em que se lesionou com gravidade no joelho direito na estreia na Liga saudita.



«Foi tudo muito rápido. Cheguei [ao clube] dia 7 e estreei-me dia 11. Fiz apenas quatro treinos. No primeiro jogo do campeonato sofri uma lesão no ligamento cruzado anterior. O tempo mínimo de recuparação são seis meses. Quando me lesionei, voltei ao Porto e o mister autorizou-me a fazer tratamento aqui», lembrou antes de sublinhar.



«Hoje sinto-me muito bem. Acho que não haveria lugar melhor para fazer a minha reabilitação.»



Recrutado ao Santa Clara no decorrer da época 2018/19, Fernando Andrade marcou dois golos em 22 partidas pelo FC Porto. Na hora de escolher o mais especial, o futebolista de 29 anos não tem dúvidas.



«O meu golo nas meias-finais da Taça da Liga em janeiro contra o Benfica, no estádio do Sporting de Braga. Foi um momento único. Não há igual ao FC Porto. Vestir essa camisola e representar o FC Porto é o auge», concluiu.



Recorde-se que Fernando Andrade tem contrato com o clube portista até 2023.