A SAD do FC Porto apresentou um resultado líquido positivo de 33,4 milhões de euros, o melhor resultado de sempre. Na apresentação oficial das contas dos dragões, Fernando Gomes acredita que o clube vai sair da alçada do fair-play Financeiro.



«Ao fim destes quatro anos de fair-play financeiro, o FC Porto criou condições para sair. Cumpriu todas as regras determinadas pela UEFA e cumpriu tudo o que havia para ser cumprido para sair do fair-play financeiro. Estas contas serão enviadas para a UEFA como prova final do cumprimento das obrigações. Esperemos que, muito em breve, provavelmente em novembro, a UEFA faça uma declaração pública em como o FC Porto cumpriu», referiu o administrador da SAD azul e branca, em conferência de imprensa.



Fernando Gomes adiantou ainda que o FC Porto tem como objetivo encaixar 50 milhões de euros em mais-valias até ao fecho do próximo exercício.



«Objetivo de receitas com vendas? Há um valor que consta no nosso orçamento: 50 milhões de euros em mais-valias, no mínimo. O ideal era atingir os 80 milhões de euros em mais-valias», assumiu.