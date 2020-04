O FC Porto juntou Fernando e Fucile para lembrarem a celebração do título em plena Luz, há nove anos. O uruguaio recordou os tempos de dragão ao peito e, em jeito de brincadeira, revelou do que mais sente falta da Invicta.



«Do Porto tenho saudades da noite. Fernando, lembras-te que o presidente mandava o Sandro (funcionário do clube) ver se íamos a uma discoteca dançar? (risos) O Porto tem tudo. É a minha segunda casa, o meu segundo país, tenho amigos, pessoas de quem gosto muito. Mudaram jogadores, mas continua toda a gente. Se tivesse arranjado uma portuguesa, também estava casado, com filhos e a morar tranquilo no Porto. Mas não consegui (risos)», disse, numa conversa nas plataformas do clube.



O internacional uruguaio abordou ainda o final da carreira e disse que por causa da pandemia de Covid-19 está «a ficar gordo».



«Acho que não vou jogar mais, embora ainda consiga jogar. Por causa do coronavírus só estou em casa a comer e estou a começar a ficar gordo. (risos). Mas gosto de treinar e de me tratar. A última equipa em que estive foi em Espanha e, depois, decidi voltar para o Uruguai, mas um dirigente do Nacional, onde gostava de terminar a carreira, não me quis. Surgiram equipas para jogar, mas não queria sair do Uruguai. O meu pai já tem 70 anos e se lhe aconteça alguma coisa e eu não estou aqui... como não conseguir ir para o Nacional, fiquei sem jogar, mas isso não me tira o sono. Consegui muitas coisas e agora não ia fazer a diferença, como o Fernando, que ganha muito dinheiro [risos]. Mas estou feliz», referiu.



O lateral-direito considerou ainda Quaresma um dos melhores jogadores com quem jogou em 18 anos de carreira.



Cheguei ao FC Porto na altura do Baía e ainda cheguei a jogar com ele, com o Pedro Emanuel, com o Postiga. Também estava o Quaresma e, para mim, ele foi fantástico. Foi dos melhores jogadores com quem joguei na carreira. A equipa que ganhou a Liga Europa também tinha muita qualidade. O João Moutinho, o Fernando, o Guarín... Todos jogadores de seleção e qualidade. Foi essa a diferença do FC Porto em relação às outras equipas. Descobrir jogadores novos e catapultá-los para que sejam melhores. O Meireles, o Bosingwa, o Bruno Alves... O Bruno saltava e chegava à lua. Era incrível, é um animal. O Pepe, que ainda está a jogar e que é um fenómeno. Tínhamos uma relação de balneário excelente», concluiu.