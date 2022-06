Fernando Madureira, líder da claque dos Super Dragões, foi punido pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol com mais uma suspensão de dez meses (315 dias) por violar sistematicamente outra suspensão de 135 dias que já lhe tinha sido aplicada no início do presente ano.

O Regulamento de Disciplina da FPF proíbe quem está suspenso de aceder a recintos desportivos e, segundo o Conselho de Disciplina, o líder da claque dos Super Dragões foi identificado em, pelo menos, sete jogos da Liga 3, seis do Canelas, além de um jogo entre o Sanjoanense e o Fafe.

A estes jogos há ainda a juntar outros jogos do FC Porto em que Fernando Madureira também esteve presente, bem como outros da Seleção Nacional, também no Estádio do Dragão, onde o líder da claque do FC Porto também foi visto, mas estes casos não são abrangidos pelo regulamento disciplinar da FPF.

Esta nova suspensão, também de acordo com os regulamentos, só começa a contar a partir do início da nova temporada, em agosto, e, tendo em conta a suspensão de 315 dias, a que se junta uma multa de 3.750 euros, Fernando Madureira não deverá estar presente nas bancadas ao longo de toda a próxima época, pelo menos, nos jogos do Canelas.

Além desta nova suspensão da FPF, Fernando Madureira já estava suspenso pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto por um período de cinco meses pela prática de quatro infrações relacionadas com incitamento à violência, ao racismo, à xenofobia e intolerância, bem como ao arremesso de objetos e ao uso de vestuário que incita à violência.