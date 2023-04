Lucho González está eternizado no museu do FC Porto e tem um espaço dedicado a si. O filho do antigo internacional argentino, Leo, visitou o espaço e tirou uma fotografia junto à estátua do pai.



A imagem foi partilhada pelo clube portista nas redes sociais.



«A estátua de Lucho González recebeu uma visita muito especial: Leo, filho de "El Comandante". Obviamente, eternizou o momento com uma foto, não escondendo o orgulho pela passagem inesquecível do argentino pelo FC Porto. Obrigado pela visita, Leo», escreveram os dragões.



Por sua vez, Lucho também assinalou o momento nas redes sociais. «Eternamente Porto.(...) Orgulho enorme por fazer parte deste clube gigantesco.»



Lucho González passou pelo Dragão em duas ocasiões: de 2006 a 2009 e de janeiro de 2012 a janeiro de 2014.