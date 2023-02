O fisioterapeuta Eduardo Santos deixou uma mensagem nas redes sociais a agradecer a Otávio e ao FC Porto a confiança que depositaram no seu trabalho.



«Nossas limitações não existem para nos impedir de alcançar o que queremos, mas para estimularem a nossa persistência e capacidade de superação. Obrigado Otávio e FC Porto pela confiança no meu trabalho», escreveu.



O internacional português deslocou-se ao Brasil nos últimos dias e esteve a trabalhar com o fisioterapeuta brasileiro, segundo dá a entender a publicação que este último fez nas redes sociais.



Eduardo Santos já trabalhou no passado, recorde-se, com Marega, por exemplo, quando este representava o FC Porto. Para já, de acordo com a informação divulgada pelos dragões, Otávio continua em tratamento a dois dias do jogo contra o Inter de Milão, dos oitavos de final da Liga dos Campeões.