Uma possível camisola alternativa do FC Porto para a próxima temporada está a dar que falar nas redes sociais, embora não haja qualquer indicador, da parte do clube, que este seja de facto um dos novos equipamentos da equipa do Dragão para 2025/26.

A nova camisola, que tem Fábio Vieira como modelo, destaca-se pelo tom rosa suave, quase a cair para o salmão, com desenhos quase impercetíveis, mas com os pormenores, como o símbolo do clube, em azul.