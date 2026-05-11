A Avenida dos Aliados já começou a engalanar-se para a receção ao campeão FC Porto marcada para o próximo sábado, para depois da receção da equipa de Francesco Farioli ao Santa Clara, na última jornada da Liga.

Esta segunda-feira começou já a ser montada a estrutura do palco que vai acolher os campeões no grande desfile do próximo sábado.

O Estádio do Dragão será o ponto de partida de uma festa que promete chegar a toda a cidade. Os campeões irão depois descer de barco pelo Douro até à Ribeira, com «muitas surpresas pelo caminho».

O desembarque na Ribeira promete ser um dos pontos altos da parada que depois prossegue em autocarro panorâmico rumo aos Aliados, onde estará instalado o tal megapalco que já começou a ser montado.