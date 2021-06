Confirmado oficialmente como reforço do FC Porto desde fevereiro, Pepê está a caminho do Porto conforme anunciou o seu empresário Adriano Spadoto.



«Chegou o momento de partir e respirar outros ares. Vamos com tudo. Deus no controle. Partiu FC Porto e Portugal», lê-se na publicação do empresário do extremo.



Internacional sub-23 brasileiro, Pepê iniciou a formação no Foz do Iguaçu, cidade de onde é natural. Entretanto, representou os escalões jovens do Grémio, tendo subido à equipa principal do clube de Porto Alegre em 2017. Em 2019 e 2020, Pepê afirmou-se em definitivo, tendo apontado 28 golos em 105 jogos nestas duas épocas.



O jogador custou aos cofres do FC Porto 15 milhões euros - mais 487.500 euros, relativos ao mecanismo de solidariedade - e está blindado com uma cláusula de 70 milhões.



Pepê vai ter de cumprir 14 dias de quarentena obrigatória em Portugal, visto que viaja do Brasil, um dos países com uma taxa de incidência igual ou superior a 500 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.