FOTO: Pietuszewski regressou à Polónia para terminar liceu
Jovem de 17 anos vai fazer exames finais esta semana
Jovem de 17 anos vai fazer exames finais esta semana
Oskar Pietuszewski regressou à Polónia, logo após a festa do título, para terminar o liceu, com a realização dos exames finais, segundo está a avançar o seu anterior clube, o Jagiellonia Białystok.
O jovem de 17 anos, contratado pelo FC Porto em janeiro de 2026, tem seguido um plano de ensino individual à distância, desde que chegou a Portugal, mas agora terá de realizar os exames finais de línguas e matemática.
Falta agora saber se regressa a tempo de ser opção para a visita ao AVS, jogo da penúltima jornada da Liga que ainda não tem data marcada.
Veja as imagens de Pietuszewski com os antigos colegas já na Polónia:
Dzisiaj (04.05) rozpoczynają się tegoroczne egzaminy maturalne 🖊️. Wszystkim zdającym, zwłaszcza uczniom jagiellońskiego SMS, życzymy powodzenia i połamania długopisów. 🤞 Trzymamy za Was kciuki! pic.twitter.com/wy8ilC4pR9— Jagiellonia Białystok (@Jagiellonia1920) May 4, 2026