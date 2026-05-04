Oskar Pietuszewski regressou à Polónia, logo após a festa do título, para terminar o liceu, com a realização dos exames finais, segundo está a avançar o seu anterior clube, o Jagiellonia Białystok.

O jovem de 17 anos, contratado pelo FC Porto em janeiro de 2026, tem seguido um plano de ensino individual à distância, desde que chegou a Portugal, mas agora terá de realizar os exames finais de línguas e matemática.

Falta agora saber se regressa a tempo de ser opção para a visita ao AVS, jogo da penúltima jornada da Liga que ainda não tem data marcada.

Veja as imagens de Pietuszewski com os antigos colegas já na Polónia: