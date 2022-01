Sérgio Conceição lembrou o aniversário da mãe, falecida quando o técnico do FC Porto tinha apenas 18 anos. Lembre-se que dois anos antes, o treinador já tinha perdido o pai num acidente de motorizada.



«Dizem que o tempo cura as saudades, mas só ajuda a aceitar a realidade. Hoje seriam 87 anos Mãe, e as saudades são tantas quanto no dia em que partiste, cedo de mais!», escreveu Conceição na legenda a uma fotografia da mãe com uma bandeira do clube portista ao pescoço.



Recorde aqui a reportagem do Maisfutebol, realizada em maio de 2018, sobre a vida do treinador dos dragões.