Mehdi Taremi dedicou o prémio de melhor jogador em campo frente ao Rio Ave, da 16.ª jornada da Liga, ao compatriota Mehrdad Minavand, que morreu vítima de covid-19.

O avançado dos «dragões» partilhou nas redes sociais uma fotografia com uma camisola do FC Porto inscrita com o nome Mehrdad Minavand, um ex-futebolista iraniano que há poucos dias morreu vítima de covid-19.

Minavand tinha 45 anos e fez parte da seleção do Irão que competiu no Mundial de 1998 e registou a primeira vitória de sempre na competição, diante dos Estados Unidos.