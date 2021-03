Muitos sorrisos e abraços esta quarta-feira no Olival com uma visita especial: Iker Casillas foi matar saudades dos antigos companheiros.

O antigo guarda-redes passou pelos vários departamentos do centro de treinos do FC Porto, na primeira visita que faz ao antigo clube desde que assumiu novas funções no Real Madrid.

Recordamos que o antigo internacional espanhol colocou recentemente um ponto final na carreira de jogador, depois de não ter voltado a jogar após sofrer um enfarte agudo do miocardio na reta final da época 2018/19.