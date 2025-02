O FC Porto vai defrontar o Farense, este domingo (18h00), no Estádio do Algarve, com uma camisola especial de homenagem a Jorge Nuno Pinto da Costa, histórico presidente do clube que faleceu no sábado aos 87 anos.

A equipa comandada por Martin Anselmi vai, assim, entrar em campo com o equipamento alternativo, de laranja, mas com uma imagem do antigo presidente, acompanhada pelo seu nome e data de nascimento e morte (1937-2025).

Além desta imagem, inserida num badge no centro da camisola, ao lado do símbolo do clube, os jogadores também vão usar fumos negros no jogo que tem início marcado para as 18h00.

