De 8 de novembro de 2020 a 10 de abril de 2022: 518 dias nos quais o FC Porto de Sérgio Conceição não foi derrotado e estabeleceu um novo recorde nacional de jogos (57) sem perder na Liga, deixando para trás o anterior melhor registo até agora na posse do Benfica de John Mortimore (56), que datava de 1976-78.

Muita coisa mudou nos últimos 17 meses no FC Porto. A começar pelo Estádio do Dragão, então despido de adeptos devido à pandemia.

Depois, a classificação dos dragões, que a 8 de novembro de 2020 entravam em campo num estranho quarto lugar na Liga após terem desperdiçado 8 pontos nas anteriores (e primeiras) seis jornadas da Liga.

E também o onze inicial de Sérgio Conceição - que cumpriu castigo nessa partida com o Portimonense (3-1) - mudou muito comparativamente com o deste sábado em Guimarães, no qual só se mantiveram três jogadores: Mbemba, Zaidu e Otávio. Outros três - João Mário, Taremi e Grujic, todos suplentes utilizados há ano e meio - repetiram participações.

Dos jogadores titulares no jogo 1 de 57, quase metade já não estão no FC Porto. São os casos de Sarr, Corona, Marega, Luis Díaz e Sérgio Oliveira, este último emprestado à Roma de José Mourinho.

