O Casa Pia recebe o FC Porto neste sábado, pelas 20h30, no Estádio Municipal de Rio Maior. O duelo conta para a 29.ª jornada da Liga portuguesa, numa altura em que se aproximam as decisões do campeonato.

O FC Porto é quarto classificado, com 56 pontos, menos um ponto do que o Sporting Braga. Já o Casa Pia é oitavo, com 40 pontos, numa posição confortável de manutenção.

Na primeira volta, os portistas venceram por 2-0. Fábio Vieira e Samu marcaram os golos do triunfo no Dragão.

Em termos de baixas, o Casa Pia não pode contar com Duplexe Tchamba, que saiu lesionado do último jogo. Rafael Brito está suspenso e Kiki Silva tem debelado uma lesão há já algum tempo.

Já o FC Porto não pode utilizar Nehuén Pérez, suspenso por acumulação de amarelos, além dos lesionados Vasco Sousa, Grujic e William Gomes. Zé Pedro deve alinhar de início na defesa.

Veja acima os onzes prováveis, acima, na GALERIA. Pode acompanhar o jogo AO MINUTO mais logo no Maisfutebol.