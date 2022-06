O site especializado em equipamentos Footy Headlines divulgou esta sexta-feira aquela que poderá ser as camisolas do FC Porto na próxima época.



De acordo com as imagens que circulam, o equipamento principal é em tons de azul e branco como habitualmente, mas há uma mudança no patrocinador. O clube passa a ter o patrocínio de uma casa de apostas na parte frontal.



Um dos equipamentos é em tons de amarelo com um pormenor cinzento nas mangas e uma risca azul no colarinho. Por sua vez, o outro equipamento é todo em azul claro.



Veja as fotografias na galeria associada.