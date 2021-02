Francisco Conceição foi eleito o Homem do Jogo pela SportTV e mostrou-se satisfeito com o triunfo do FC Porto no reduto do Marítimo (1-2), em declarações na flash interview da estação televisiva:

«Estou feliz pelo prémio mas ainda mais feliz pela vitória. Trabalhamos muito para conseguir a vitória, fomos a melhor equipa e merecemos. Este é o meu sonho, estou a cumpriu um sonho, os meus companheiros têm-me ajudado, integraram-me muito bem. Estou muito feliz e espero continuar a ajudar a equipa.»