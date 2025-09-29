Victor Froholdt falou à flash da Sport tv após a goleada do FC Porto em Arouca (4-0), no encerramento da sétima jornada da Liga.

«Em primeiro lugar, devo agradecer aos adeptos, parece que jogámos em casa, com adeptos em todo o estádio. Controlámos o jogo e, mesmo com menos um, marcámos mais três golos. O mais importante é o sucesso coletivo, não vamos parar. Queremos continuar.»