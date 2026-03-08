Autor do primeiro golo do FC Porto no clássico com o Benfica no Estádio da Luz, Victor Froholdt deixou o Estádio da Luz em evidentes dificuldades físicas.

O médio dinamarquês passou pela zona mista a coxear a amparado por um elemento do corpo clínico dos azuis e brancos.

Segundo confirmou o Maisfutebol, o problema não inspira preocupações, tendo-se tratado de uma pequena mazela provocada por uma pancada.