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Há 15 min
Froholdt no onze da Liga e FC Porto já tem cinco em oito
Médio dinamarquês já tinha sido eleito o jogador do ano no campeonato
Médio dinamarquês já tinha sido eleito o jogador do ano no campeonato
Eleito o melhor jogador da Liga 2025/26, Victor Froholdt figura também, sem surpresa, no onze ideal do ano.
O médio dinamarquês do FC Porto fechou o meio-campo e elevou para cinco o número de representantes dos campeões nacionais na lista de oito jogadores já conhecidos.
Froholdt participou em todos os jogos dos dragões na Liga, tendo feito seis golos e cinco assistências na competição.
Os jogadores já conhecidos que figuram no onze da Liga:
Diogo Costa (FC Porto), Kiwior (FC Porto), Bednarek (FC Porto), Alberto Costa (FC Porto), Maxi Araújo (Sporting) e Hjulmand (Sporting), Zalazar (Sp. Braga) e Froholdt (FC Porto)
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TAGS: FC Porto Liga Froholdt Onze da Liga
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