Eleito o melhor jogador da Liga 2025/26, Victor Froholdt figura também, sem surpresa, no onze ideal do ano.

O médio dinamarquês do FC Porto fechou o meio-campo e elevou para cinco o número de representantes dos campeões nacionais na lista de oito jogadores já conhecidos.

Froholdt participou em todos os jogos dos dragões na Liga, tendo feito seis golos e cinco assistências na competição.

Os jogadores já conhecidos que figuram no onze da Liga:

Diogo Costa (FC Porto), Kiwior (FC Porto), Bednarek (FC Porto), Alberto Costa (FC Porto), Maxi Araújo (Sporting) e Hjulmand (Sporting), Zalazar (Sp. Braga) e Froholdt (FC Porto)