FC Porto
Há 13 min
Froholdt: «Podíamos ter marcado mais golos, mas temos de estar satisfeitos»
Médio dinamarquês destacou a qualidade da exibição do FC Porto
Médio dinamarquês destacou a qualidade da exibição do FC Porto
Victor Froholdt, jogador do FC Porto, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport TV após a vitória sobre o Moreirense por 3-0:
«Penso que fizemos um jogo muito bom. Saímos com a impressão de que podíamos ter marcado mais golos. Mas penso que temos de estar muito satisfeitos com a nossa exibição.»
[Bom dar esta resposta numa eliminatória europeia?]
«Ainda nos faltam muitos e agora temos de nos focar na Liga Europa para seguirmos em frente»
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