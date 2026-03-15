Victor Froholdt, jogador do FC Porto, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport TV após a vitória sobre o Moreirense por 3-0:

«Penso que fizemos um jogo muito bom. Saímos com a impressão de que podíamos ter marcado mais golos. Mas penso que temos de estar muito satisfeitos com a nossa exibição.»

[Bom dar esta resposta numa eliminatória europeia?]

«Ainda nos faltam muitos e agora temos de nos focar na Liga Europa para seguirmos em frente»