Jorge Fucile, antigo internacional uruguaio do FC Porto, diz que deixou o futebol depois de não ter recebido propostas para continuar a jogar, mas, aos 35 anos, tem dificuldades em assumir que acabou a carreira porque sempre que vê um jogo pensa que «ainda poderia estar a jogar».

«Digamos que deixei o futebol, mas está a ser uma transição complicada porque custa assumi-lo. Quando vejo futebol vem aquele bichinho que me faz pensar que ainda poderia estar a jogar, mas estou tranquilo e em paz», contou o antigo lateral em entrevista ao site Directv Sports Uruguay.

Depois de sair do FC Porto, em 2014, Fucile assinou pelo Nacional, o clube do coração, apesar de ter sido dispensado no início da formação. «Foi uma desilusão muito grande, mas foi o melhor que podia ter acontecido porque depois fui para o Liverpool [de Montevideu] e foi a partir de aí que tudo começou», recordou.

Da passagem pelo FC Porto, Fucile conta um episódio que não esquece antes do jogo com o Arsenal em que a equipa do Dragão foi goleada por 5-0. «Antes desse jogo falava-se em propostas que vinham de Itália, clube tal queria-me, o outro também, e eu andava nas nuvens», começa por contextualizar. Depois do desaire. «Eu fui um desastre, a única chamada que recebi depois do jogo foi do meu pai. Depois veio o Mundial, que até me correu bem, mas esse jogo foi catastrófico», recorda.

Na última temporada, Fucile ainda chegou a jogar no Cartagena, no terceiro escalão do futebol espanhol, mas depois ficou sem clube.