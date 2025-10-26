Francesco Farioli anteviu a visita ao Moreirense (5.º) – agendada para segunda-feira (20h15) – em conferência de imprensa, na tarde deste domingo. O treinador do FC Porto comentou o progresso do médio espanhol Gabri Veiga, habitual titular dos dragões.

Veiga em ascensão

«No início da época teve alguns problemas com lesões, que atrasaram o seu progresso. Somos obrigados a gerir. Ele está a melhorar e precisa de estar no seu melhor para aguentar a fisicalidade com que joga. Estamos a avaliar a sua condição física e ele está a trabalhar muito, dentro e fora de campo – até no processo de recuperação e na nutrição. Ele está a trabalhar para estar preparado para os diferentes contextos, tanto em Portugal como na Europa. Todos acreditamos que, em breve, vamos ver o Gabri Veiga que esperamos.»