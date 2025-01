Wenderson Galeno foi obrigado a desativar os comentários nas suas redes sociais, na sequência dos muitos insultos que recebeu logo após o empate do FC Porto, em casa, diante do Santa Clara (1-1). O internacional brasileiro foi protagonista no jogo depois de ter falhado dois penáltis, com a agravante, de ter ainda desperdiçado uma recarga flagrante numa delas.

Galeno nem tem feito muitas publicações nas redes sociais, a última no Instagram, a propósito de uma chamada à seleção do Brasil, é já de março do ano passado, mas os adeptos, zangados, aproveitaram todas as antigas publicações para insultarem o jogador brasileiro do FC Porto.

Boa parte dos insultos está relacionado com os dois penáltis desperdiçados no Dragão, o primeiro com a bola a ir ao poste, o segundo defendido por Gabriel Batista. Muitos adeptos questionam também porque é que Galeno marcou o segundo penálti depois de já ter falhado o primeiro.

Outros vão mais longe e recordam o momento, no início da temporada, em que Galeno chegou a estar perto de uma transferência para os sauditas do Al-Ittihad, além de mitos outros comentários com teor xenófobo ou mesmo racista.

Uma chuva de críticas e insultos que levou o jogador a desativar os comentários nas suas publicações, mas estes multiplicaram-se noutras publicações que o jogador partilha com o FC Porto e que, neste caso, não pode impedir que continuem visíveis nas redes sociais.

Este domingo, Galeno teve duas oportunidades flagrantes para quebrar um jejum de quase dois meses sem marcar golos – o último foi no empate com o Anderlecht (2-2), em Bruxelas, a 28 de novembro de 2024 – mas, ainda assim, o brasileiro é o segundo melhor marcador do FC Porto, com 12 golos, ficando apenas atrás de Samu, que já conta 18.