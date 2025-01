Gonçalo Borges recorreu às redes sociais para agradecer a Vítor Bruno, naquela que foi a primeira mensagem dirigida ao treinador por um membro do plantel do FC Porto depois das mudanças na equipa técnica.

O jovem avançado já tinha sido porta-voz do grupo, logo após o desaire em Barcelos, diante do Gil Vicente (1-3), dizendo que «nestes momentos pedem-se homens», ainda antes do anúncio do afastamento do treinador.

Esta terça-feira, Gonçalo Borges escreveu «obrigado mister», numa publicação no Instagram em que aparece ao lado do treinador.

O jovem avançado foi utilizado em 21 jogos em todas as competições por Vítor Bruno, tendo somado dois golos e três assistências nesse período.