Gonçalo Borges rejeitou avançar nas conversas com o Estrasburgo e, sabe o Maisfutebol, acabou então por rechaçar uma oferta para ganhar cinco vezes mais no futebol francês.

Com a recusa, o jovem extremo, a princípio, vai continuar nos dragões, que tinham aceitado a transferência para os franceses por uma verba a rondar os 9 milhões de euros fixos.

O forte aporte financeiro do Estrasburgo neste mercado de verão europeu, recorde-se, é proveniente dos ingleses do Chelsea, com quem tem uma ligação administrativa. Ainda assim, não houve sucesso no negócio com o emblema azul e branco.

Alvo recente também dos escoceses do Rangers, Gonçalo Borges, de 23 anos, foi formado no FC Porto, onde estreou profissionalmente em 2021/22. Tem contrato válido até 2027 e cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.