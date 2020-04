A excelente época de Corona não passou despercebida a ninguém. Carlos Salcedo, jogador do Tigres, considera que o compatriota do FC Porto encaixaria muito bem numa equipa da Liga italiana.



«Pela história e pela Liga que é, obviamente que o Inter é atrativo. Sou mexicano e gosto que os mexicanos, ainda para mais quando são meus amigos, continuem a crescer e que tudo lhes corra bem. Seria um grande desafio na sua vida. Na Serie A há pouco espaços e uma das maiores virtudes de Corona é o um contra um. Seria muito bom para ele. Gostava de o ver na Serie A», disse o defesa, em declarações à ESPN, quando questionado acerca do alegado interesse do Inter no jogador portista.



Salcedo, de 26 anos, jogou na Fiorentina na época 2016/17.



Lembre-se que na última semana Tecatito recebeu grandes elogios de Óliver Torres e de Herrera, ex-colegas no FC Porto.