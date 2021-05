Cedido pelo Liverpool, Marko Grujic deixou uma mensagem nas redes sociais após o último jogo da temporada do FC Porto. O sérvio despediu-se do Dragão com um golo e fez questão de agradecer ao clube.



«Misto de sentimentos depois do nosso último jogo da temporada! Senti-me privilegiado e honrado por ter a oportunidade de jogar por este clube especial. Grande grupo de companheiros de equipa e de pessoas ao redor do clube. Obrigado por tudo», escreveu nas redes sociais, em jeito de despedida.



O médio, de 25 anos, marcou dois golos em 39 partidas pelos azuis e brancos.