Em cima do fecho do mercado, o FC Porto contratou Marko Grujic por empréstimo do Liverpool. No entanto, o médio sérvio admitiu que esteve muito perto de regressar à Alemanha, onde tinha estado na época passada também cedido pelos campeões ingleses.



«O Werder Bremen, cujo treinador é o Kohfeldt, um grande amigo de Klopp, estava a seguir a minha situação há muito tempo, mas não via ali perspetivas. O Borussia [Monchengladbach] era uma opção realista. O Embolo e o Lázaro elogiaram muito o treinador Marco Rose, mas acabou por não dar em nada. Não conseguiram vender o Zakaria, que está lesionado. Ainda assim, acredito que um dia vou trabalhar com o Rose», contou o jogador dos dragões, em declarações ao jornal «Alo».



O futebolista de 24 anos explicou por que razão escolheu o campeão nacional em detrimento de outros emblemas.



«Queria estar num clube estável, ambicioso e que jogasse a Champions. Encontrei isso no FC Porto, que é realmente um grande clube. Enquanto esperava pelo voo da seleção para Oslo, os detalhes ficaram todos acertados», disse.



Grujic admite que está em boa forma, tendo em conta os minutos que somou no Liverpool, e mostrou já estar por dentro do calendário do FC Porto após os compromissos das seleções. «Logo após a paragem [para seleções], vamos ter um clássico como o Sporting e depois vem a Champions, contra City, Marselha e Olympiakos. Acredito que vou lutar por lugar junto de Sérgio Conceição e contribuir para o sucesso da equipa», acrescentou.