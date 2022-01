Marko Grujic, jogador do FC Porto, em declarações à Sport TV, depois do triunfo sobre o Marítimo (2-1), no Estádio do Dragão, em jogo da 20.ª jornada da Liga:

[Regresso à titularidade?]

- Foi bom estar de volta diante dos nossos adeptos, mas o mais importante é que ganhámos. Não foi um jogo de grande qualidade, porque concedemos um golo, queremos sempre defender bem e não permitir golos. Vamos jogar outra vez para a semana, depois vem o Sporting e temos de estar preparados.

[Nove pontos de vantagem sobre o Sporting, positivo?]

- É importante, temos de continuar a somar pontos. Hoje mais um jogo, mais uma vitória, mas temos de analisar o que fizemos de menos bem. Vamos jogar com o Sporting brevemente e temos de estar prontos.

[Sai deste jogo com marcas no rosto]

- Foi um jogo duro, muitos duelos. Na Madeira também foi um 1-1 muito difícil. Foi muito importante termos ganho hoje.