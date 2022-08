Na véspera da estreia na Liga contra o Marítimo, Sérgio Conceição abordou chegada do mais recente reforço ao Dragão: André Franco. O técnico dos campeões nacionais sublinhou que o clube não se pode dar ao luxo de «comprar jogadores que encaixem diretamente na equipa» e lembrou que o médio precisará de tempo para se adaptar.



«No que respeita ao mercado, temos cada vez mais de olhar para jogadores jovens, que tenham talento e olhamos muito para o mercado interno. Aproveito para desejar felicidades ao Franco para o que vai ser o trajeto dele.Tal como o Veron, temos consciência de que vai precisar de ter um tempo de adaptação e amadurecimento normal para uma realidade à qual não está habituado. O nosso trabalho é exatamente esse para conseguirmos ter um plantel competitivo. Não nos podemos esquecer que vamos ter, no mínimo, 44 jogos, e queremos ser muito competitivos para chegarmos o mais longe possível em todas as competições. Obviamente que ter um plantel apetrechado com jogadores competitivos... Há equipas que se dão ao luxo de comprar jogadores que encaixem imediatamente na equipa, para o resto é mais difícil ter essa possibilidade», referiu, em conferência de imprensa.



O treinador dos dragões teceu elogios ao trabalho de Vasco Seabra desde que este assumiu o comando do emblema madeirense em antecipação ao jogo da ronda inaugural do campeonato.



«As expetativas são as de sempre: fazer um bom jogo e ter um resultado positivo. O Vasco está a fazer um excelente trabalho no Marítimo, salvo erro desde que chegou à 12.ª jornada da época passada. Pegou na equipa no penúltimo lugar e conduziu-a ao 10.º lugar. Houve algumas saídas e outras entradas, mas pelo que analisámos continua a ser uma equipa competitiva, bem organizada, que sabe bem o que tem a fazer e nós estamos preparados para isso. Olhamos para o adversário com respeito e humildade, mas olhamos para nós e para o que temos de fazer para ganhar», disse.



Sérgio Conceição desvalorizou ainda o facto de a Liga parar durante o Campeonato do Mundo de 2022 que se vai realizar no Qatar entre 21 de novembro e 18 de dezembro.



«Já falámos sobre isso. Não há nada de diferente, vamos ter a Taça da Liga. Em termos de planeamento, não houve nada de diferente. Temos consciência desse período de paragem de campeonato e estaremos preparados para quando chegar a altura para que se trabalhe bem e da mesma forma como se tivéssemos campeonato para quando retomarmos, estarmos em bom nível», argumentou.



O FC Porto-Marítimo joga-se este sábado, às 20h30, no Dragão.