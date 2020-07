*por Rafael Santos

O FC Porto venceu o Tondela por 3-1, com dois golos a surgirem de bola parada, arma que tem sido recorrente nos dragões. Sérgio Conceição, na conferência de imprensa, recusou a ideia de que essa seja a única forma que os dragões têm para marcar.

«Eu já disse isto algumas vezes, nós temos unidades de treino só para bola parada. Depois há quem não goste de ouvir isto e pensa que nós somos só bola parada. Não é nada disso. Nós fazemos golos de todas as maneiras, como aconteceu no último jogo com o Belenenses.

Isto é treino, não é só meter a bola lá em cima. Não. Nós sabemos quem é que ataca o primeiro poste, sabemos quem fica à entrada da área, sabemos onde queremos a bola dependendo um bocadinho também daquilo que é o adversário a defender este tipo de situações. Por isso, isto [livres] faz parte do jogo, como qualquer outro momento do jogo.»