Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na flash interview da Sport TV após a vitória sobre o Moreirense por 1-0:

[Entrada muita intensa do FC Porto, mas isso foi-se perdendo durante o jogo. Está relacionado com o jogo de quinta-feira?]

«Se analisarmos os últimos dez minutos, acredito que possam pensar isso, já pelo desespero do Moreirense em tentar fazer um golo. Mas olhando para o jogo, não tem nada a ver com isso. Entrámos muito bem, sem dar a mínima hipótese à tentativa de transição do adversário, que tentava o jogo direto quando tinha bola, mas estávamos precavidos para isso. (...) O que o Moreirense criou foi nos últimos dez minutos. Nos últimos minutos da primeira parte, depois do nosso golo, houve dez minutos em que o Moreirense conseguiu chegar ao nosso último terço, mas sem grande perigo. O Moreirense foi hoje uma equipa competitiva, um pouco à imagem do seu treinador. Foi organizada defensivamente e nós tivemos muitos momentos de qualidade no jogo.

Depois da expulsão... umas vezes dá-se amarelo por nada e noutras... Não estou a criticar o trabalho do árbitro, porque estes jogos não são fáceis de conduzir porque há muitos duelos. Mas a partir daí o jogo descaracterizou-se. O Moreirense arriscou tudo nesse momento e continuou nesse futebol direto. É sempre difícil jogar aqui e foi uma vitória merecida da minha equipa. Houve momentos muito bons que me agradaram, mais até do que no jogo europeu que fizemos a meio da semana.»

[Lançou Grujic em campo para que a equipa não ficasse tão exposta pelo amarelo que Uribe tinha e o jogador acabou expulso...]

«Penso que o primeiro amarelo, na primeira falta que faz, não é amarelo, porque não há perigo e estávamos na zona intermédia do campo. Foi a decisão do árbitro. Aceita-se o segundo amarelo e não há nada a dizer. Tivemos de reajustar a equipa. Depois, foi expulso o jogador do Moreirense e voltámos a reajustar e metemos homens frescos na frente. Fomos lendo o jogo e mudando consoante o que eu achava que era bom para ganhar, que era o mais importante.

[Este Moreirense que viu era o que esperava?]

«Não tinha a mínima dúvida de que íamos encontrar estas dificuldades. Depois, tinham essa particularidade de virem de um resultado negativo. E eu conhecendo aquilo que é o Ricardo como treinador e o espírito que tem, sabia que ia ser um jogo extremamente complicado para nós.

[Título. Uma jornada mais perto]

«Temos de trilhar o nosso caminho e dependemos só de nós, o que é uma vantagem. Percebendo que quem vem atrás perde também poucos pontos. São rivais e perdoem-me os rivais, porque há gente que não gosta que chame rivais: posso dizer Sporting e Benfica, não tenho problema absolutamente nenhuma. Para nós, o importante é focarmo-nos no que temos de fazer.